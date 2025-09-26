خبرگزاری کار ایران
English العربیه
در حاشیه حضور در نیویورک صورت گرفت؛

گفت‌وگوی مشروح شبکه فاکس نیوز با پزشکیان

گفت‌وگوی مشروح شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
رئیس جمهور در گفت‌گویی مشروح با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا، مواضع و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به مهمترین مسائل داخلی و بین‌المللی تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان حضور در نیویورک به منظور حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، در گفت‌گوی مشروحی با شبکه فاکس‌نیوز آمریکا، به تشریح مواضع کشورمان درباره مهمترین مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.

متن کامل این گفت‌وگو به زودی و پس از پخش آن از شبکه فاکس نیوز، در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر خواهد شد.

 

