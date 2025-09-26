در حاشیه حضور در نیویورک صورت گرفت؛
گفتوگوی مشروح شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
رئیس جمهور در گفتگویی مشروح با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا، مواضع و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به مهمترین مسائل داخلی و بینالمللی تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان حضور در نیویورک به منظور حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، در گفتگوی مشروحی با شبکه فاکسنیوز آمریکا، به تشریح مواضع کشورمان درباره مهمترین مسائل داخلی، منطقهای و بینالمللی پرداخت.
متن کامل این گفتوگو به زودی و پس از پخش آن از شبکه فاکس نیوز، در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری منتشر خواهد شد.