ثبات در مدیریت از مهمترین اصول تحول در کشور است
امام جمعه موقت تهران گفت: ملت ایران با پیروزی بر ژاندارم غرب ستون اصلی اقتدار و سلطه امریکا را در منطقه درهم شکست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه این هفته نماز جمعه تهران گفت: شما و خویشتن را به رعایت ادب در محضر خداوند متعال توصیه میکنم. در هفته دفاع مقدس قرار داریم و با توجه به این رویداد عظیم و تحولآفرین، خطبه نخست را به این مهم اختصاص میدهم.
وی در ادامه افزود: ملت بزرگ ایران در طول حدود نیم قرن گذشته رویدادهای مهمی را خلق کردهاند؛ رویدادهای ملی و تأثیرگذار. به نظر میرسد از میان این رویدادها، چهار رویداد از جایگاه و نقش و تأثیرگذاری ویژهای برخوردارند.
امام جمعه موقت تهران درباره این چهار رویداد ملی گفت: ملت ایران با پیروزی بر ژاندارم غرب ستون اصلی اقتدار و سلطه امریکا را در منطقه درهم شکست. رویدادی بسیار مهم و تعیین کننده بود که بر دو رکن امت و امام، ملت ایران و امام بزرگوار و الهام از اندیشه ناب عاشورا شکل گرفت.
ابوترابی فرد تصریح کرد: دومین رویداد ملی و تاریخ ساز شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین، تصویب و همه پرسی قانون اساسی است. این رویداد ملی علمی سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی را به شجره طیبه ای تبدیل کرد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء قانون اساسی مترقی خلاصه قرن ها تلاش علمی، فقهی و سیاسی اندیشمندان ، فقهای برجسته و صاحبنظران در حوزه حکمرانی دینی است.
وی ادامه داد: اگر قانون اساسی بر اصول و قواعد فقهی، علمی و مبانی مستحکم وحیانی شکل نگرفته بود حرکت نظام اسلامی بر اصول اقتدار آفرین جمهوریت و اسلامیت مردم سالاری دینی با شتاب تداوم نمی یافت. نقش امام بزرگوار در تبیین اصول محوری قانون اساسی و جمهوریت و اسلامیت و نظریه مترقی ولایت فقیه که رکن حکمرانی دینی است بی بدیل و استثنایی است.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: رویداد ملی سوم رویدادی تحول ساز و اقتدار آفرین است. رویداد تحول آفرینی که ملت بزرگ ایران تحت فرماندهی معظم نیروهای مسلح امام بزرگوار در پاسخ به جنگ تحمیلی هشت ساله خلق کردند. جنگی که با هدف فروپاشی نظام نوپای اسلامی، تجزیه کشور و سرکوب همه حرکت های اسلامی در منطقه شکل گرفت و به نقطه امید و اقتدار ملت اسلام تبدیل شد. رویداد ملی و تاریخ ساز دفاع مقدس راه را برای تحولات گسترده عمیق و پایدار فرهنگی اجتماعی سیاسی و علمی و دفاعی هموار کرد.
حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد: شهدای عالیقدر این ستارگان پرفروغ آسمان پرستاره ایران ، جانبازان پرافتخار ، آزادگان صبور و مقاوم ، ایثارگران ایستاده در برابر هیمنه استکبار در میدان سخت جنگ آیات قرآن را ترجمه کردند. رزمندگان عزیز و ملت بزرگ ایران چون کوه ایستادند و فرماندهان سلحشور ارتش و سپاه و بسیجیان جان برکف هیمنه استکبار را فروریختند.
وی ادامه داد: این مردان سلحشور با الهام از عاشورا در برابر آمریکای جنایتکار و مزدور او صدام ایستادند بدون تردید نقش این رویداد تاریخ ساز ملی در تحکیم همبستگی ملی و انسجام اسلامی و تربیت مدیران کارآزموده و جسور رشد و توسعه علمی و فناوری کشور نقشی بی بدیل و استثنایی است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد ادامه داد: رویداد ملی تاریخساز چهارم، دفاع ۱۲ روزه مقدس شما ملت بزرگ ایران بود. حماسه بزرگ و استثنایی که ملت سلحشور ایران تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا خلق کردند و سطح بازیگری ایران و محور مقاومت را در نظام بینالملل ارتقا بخشیدند. در این نبرد تکنولوژیک، قدرت نظامی و برتری دانش، فناوری و ضرابخانه موشکی، واشنگتن و تلآویو را وادار به تسلیم در برابر ملت بزرگ ایران کرد.
وی تأکید کرد: باید از این رویدادهای تاریخساز الهام گرفت. رئیسجمهور آمریکا و سیاستمداران تهی از خرد غرب باید این تاریخ بالنده و باشکوه ملت ایران را نگاه کنند. شجاعت، عقلانیت، حکمت، معنویت، پیوند استوار امام و امت، همبستگی ملی و انسجام امت اسلامی، قدرتی را آفریده است که آینده جهان اسلام را رقم خواهد زد. ملت ایران، امت اسلامی، رزمندگان دلیر غزه و رهبر مقاومت سید حسن نصرالله، سازندگان آینده جهان اسلام هستند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به پیروزیهای تیمهای ملی کشتی کشورمان در مسابقات جهانی، خاطرنشان کرد: کشتیگیران آزادکار و فرنگیکار افتخارآفرین ایران، تفکر، دانش، مهارت، صلابت و قدرت خویش را همراه با عالیترین ارزشهای انسانی آفریدند. ما در این کشور به ثبات مدیریت نیاز داریم و لازم است از مربیان عالم و متعهد و با برنامه بهره بگیریم. این قهرمانی مقتدرانه را به ملت عزیز، خانوادههای سربلند ورزش و کشتی کشور تبریک عرض میکنیم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد همچنین تصریح کرد: از دستاندرکاران فدراسیون کشتی و مدالآوران تشکر و تقدیر بسیار داریم.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: از نگاه قرآن کریم، آموزش و پرورش و درخشش اندیشه و تفکر، پالایش جان و روان، کلید واژه سعادت و تعالی انسان و جوامع بشری است. نهاد آموزش و پرورش عهدهدار تعلیم و تربیت نسل امروز برای زندگی بهتر، شادابتر و عقلانیتر در جامعه فردا است. از این روی، شناخت جامعه فردا و جهانی که مسئولیت ساخت آن بر عهده ما گذاشته شده است، با هدف برنامهریزی دقیق و مناسب به منظور فراهم آوردن زمینه رشد عقلانی، علمی و معنوی نسل امروز برای زندگی بهتر و سازندهتر، رسالت آحاد جامعه، خانوادهها، به ویژه مادران، دولتمردان و مسئولان معلمان در نهاد آموزش و پرورش کشور است.
امام جمعه موقت تهران با تعیین موضوع اینکه آموزش و پرورش کلیدیترین فصل مشترک ملت و حاکمیت است، ادامه داد: متأسفانه این موضوع مغفول واقع شده است. اگر نگران ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی هستیم، باید نگاه خود به آموزش و پرورش را تغییر دهیم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد خاطرنشان کرد: نظم، انضباط، صبر و پایداری، استفاده درست از وقت، اصلاح رابطه با دیگران، احترام به حقوق و کرامت انسانها، تحکیم اصول و مبانی متقن اعتقادی، آراستگی به فضایل اخلاقی، راستگویی و صداقت در سخن و رفتار، امانتداری، پارسایی و دوری از گناه، دوری از ظلم و ستم، دادگری در برابر ظالم و دهها فضیلت انسانی از جمله دستاوردهای کار مؤثر و مبتنی بر برنامه درست نهاد آموزش و پرورش است.
وی همچنین گفت: خانه و مدرسه دو رکن اساسی تعلیم و تعلم در جامعه هستند. تحقق این مهم، نیازمند تحول در نظام حکمرانی علمی و پرورشی کشور میباشد. این تحول محصول محور قرار گرفتن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با نگاهی روزآمد در فرایندی دائمی و پیوسته است که رهبری معظم و عالیقدر بر آن اصرار دارند.
امام جمعه موقت تهران در بخشی از سخنانش به نقد بیثباتی وزیران، معاونان و مدیران کل در آموزش و پرورش پرداخت و گفت: در طول یک دهه اخیر، ۵ وزیر و دو سرپرست سکاندار نهاد آموزش و پرورش بودهاند. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۵ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میگذرد و متأسفانه بندهای این سند هنوز اجرایی نشده است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تصریح کرد: ثبات در مدیریت از مهمترین اصول تحول در کشور است. عموم دولتها حدود ۸ سال مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتهاند. اگر وزرای محترم بر اساس اصول به ارزیابی دقیق انتخاب میشدند، باید دوره مدیریت آنها ۸ سال طول میکشید.
وی با اشاره به اینکه تمرکزگرایی در ستاد آموزش و پرورش از موانع کلیدی تحول در این نهاد است، گفت: در نسخه اصلاح شده سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به درستی آمده است که تعیین تدریجی و مرحلهای سطوح آزادسازی برنامه درسی باید متناسب با مقتضیات و اختیارات قانونی مدارس باشد. خوشبختانه این بند در سند ذکر شده است.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: برنامهریزیها به سمت متمرکز و غیرمتمرکز پیشنهاد شده است و امیدوارم مسئولان وزارت آموزش و پرورش به بندهای سند تحول در این رابطه توجه کنند. اداره سیستم آموزش و پرورش به صورت غیرمتمرکز، در چهارچوب برنامه مدون و مبتنی بر نگاه علمی با زمانبندی مناسب و تفویض اختیار به استانها، نواحی و مناطق، یکی از اساسیترین اقدامات برای ارتقاء کارایی و تحول در آموزش و پرورش کشور است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد فقدان برنامهریزی مناسب و نقشه راه مؤثر در آموزش و پرورش برای ارتقای بهرهوری را از دیگر نقاط ضعف نظام آموزشی برشمرد و افزود: با توجه به ضرورت چابکسازی ساختار آموزش و پرورش، باید به ارتقای بهرهوری در چارچوب برنامه هفتم توجه کرد. در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش دارای ۷۳۱ اداره در سطح کشور است. تحول در شیوههای مدیریت در سطوح مختلف با رویکرد اندیشمندانه و چابکسازی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی همچنین به ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی گرانبهای آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: جامعه معلمان سرمایهای درخشان و بیبدیل برای حرکت به سمت تحول هستند. قریب به یک میلیون معلم با سرمایه ارزشمند علمی، فرهنگی و دینی هر روز فرصت تقابل با نسل نو را دارند. این سرمایه و ظرفیت چگونه استفاده میشود؟
امام جمعه موقت تهران همچنین تصریح کرد: انشاءالله در حوزه مکانیزم ماشه و آثار و تأثیراتی که در فضای سیاسی و احیاناً اقتصادی کشور در شرایط فعلی دارد یا ندارد، مشروحاً مواردی را خواهم گفت.