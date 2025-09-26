خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ۵ وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس

حضور ۵ وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس
کد خبر : 1691632
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای آموزش و پرورش، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین جهاد کشاورزی در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش ایلنا، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد: 

کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از وزیر آموزش و پرورش درخصوص تحقیق و تفحص از نحوه برگزاری آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی (پرورشی) آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳

کمیسیون بهداشت و درمان؛ نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر نفت و معاونین وی

کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر نیرو جهت استماع عملکرد سه ماهه این وزارتخانه درخصوص مدیریت آب تهران و کلانشهرها و نیز تنش‌های آبی سایر مناطق کشور و همچنین پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر جهاد کشاورزی به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام و نیز بررسی سوالات نمایندگان

کمیسیون اصل ۹۰؛ دعوت از مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی و مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز درخصوص نحوه تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در پاییز و زمستان

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ برگزاری جلسه کمیسیون با حضور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی