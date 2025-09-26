خبرگزاری کار ایران
عارف:

تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات دولت است

کد خبر : 1691629
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حل ناترازی انرژی در دولت و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور رئیس‌جمهور در راستای حل ناترازی آب، برق و گاز تاکید کرد و گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری، تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات و تصمیمات دولت چهاردهم است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی انرژی که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، روسای سازمان ملی استاندارد و برنامه و بودجه و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، بر ضرورت بهره‌وری انرژی در بخش مصارف خانگی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین صنعت تاکید کرد و افزود: باید دولت در بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در دستگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی پیشگام باشد تا به عنوان الگویی برای مردم و سایر بخش‌های کشور شود. 

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حل ناترازی انرژی در دولت و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور رئیس‌جمهور در راستای حل ناترازی آب، برق و گاز تاکید کرد و گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری، تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات و تصمیمات دولت چهاردهم است. 

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، کلیات چارچوب صدور مجوزهای تامین انرژی واحدهای جدید صنعتی بزرگ و تصویب ترازنامه سالانه انرژی بررسی و مصوب شد. 

در ادامه اصلاح سازوکار ارتقاء بهره‌وری انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در دستگاه‌های دولتی به تصویب رسید. 

اصلاح آیین‌نامه تامین تجهیزات و کالاهای کم مصرف در دستگاه‌های دولتی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
