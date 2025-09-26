ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاهداری

طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه

طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افرد نابینا، کم بینا یا داری دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت دولت در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبردی برنامه درخصوص اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت

گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات نهاده‌های دامی

گزارش کمیسیون عمران درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس

گزارش کمیسیون کشاورزی درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در زمینه تخصیص‌های حوزه آبریز زاینده رود طی چهار سال اخیر

گزارش کمیسیون کشاورزی درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور