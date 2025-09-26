به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن یاداشت سید عباس عراقچی «در محکومیت اقدام سه کشور اروپای در راستای فعال سازی اسنپ بک» در روزنامه جاکارتا پست اندونزی به این شرح است: اقدام تروئیکای اروپائی (بریتانیا، فرانسه و آلمان در راستای فعالسازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها (snapback) به وجهه و اعتبار بین المللی اروپا صدمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد؛ ساز و کاری که در راستای مجازات عدم اجرای تعهدات مهم ذیل توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، که بین ایران و سه کشور اروپایی آمریکا، چین،و روسیه امضا شده بود، طراحی شده است.

همانطور که در نامه مشترک سه کشور ایران چین و روسیه نیز بر آن تأکید شده است، اقدام سه کشور اروپائی در زمینه فعال سازی سازوکار اسنپ بک از مبنای حقوقی و قانونی برخوردار نبوده و از نظر سیاسی نیز مخرب تلقی میشود. کشورهایی که به تعهدات خود عمل نمیکنند، حق ندارند از مزایای توافقی بهره مند شوند که خود آن را تضعیف نموده اند. هیچ اقدامی نمیتواند توالی رویدادهایی را که منجر به اتخاذ اقدامات قانونی جبرانی از سوی ایران ذیل توافق هسته ای شد، نادیده انگارد.

این آمریکا بود که در سال ۲۰۱۸ از طریق توقف یک جانبه مشارکت خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض نمود نه ایران؛ اقدام مخربی که با عدم پایبندی تروئیکای اروپائی به تعهدات خود ذیل برجام و همراهی با تحریمهای غیرقانونی آمریکا کامل شد. حال این سه کشور با ادعای رد مذاکرات از سوی ایران خواستار بازگشت تحریم های سازمان ملل شده اند؛ کشورهائی که ضمن حمایت از حملات نظامی غیرقانونی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران که تحت حمایت قوانین بین المللی قرار دارند نقش خود در تسهیل زیاده خواهی های واشنگتن را بیش از پیش برجسته نموده اند؛ حملاتی که در آستانه دور ششم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا صورت پذیرفت.

تروئیکای اروپائی با آغاز این بازی پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه بین المللی اروپا نموده است. در این بازی سه کشور اروپائی نه تنها پیروز میدان نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد. اگر این فرصت کوتاه برای تغییر مسیر از دست برود، پیامدهای گسترده مخربی متوجه منطقه غرب آسیا و نظام بین الملل خواهد شد؛ پیامدهایی که ضمن تضعیف تمامیت و اعتبار توافقات بین المللی، بنیان های امنیت جمعی را متزلزل خواهد نمود.

جمهوری اسلامی ایران همواره در نهایت خویشتن داری تعهد پایدار خود نسبت به حل و فصل موضوعات مرتبط با فعالیتهای صلح آمیز هسته ای از طریق دیپلماسی و مذاکره و دستیابی به توافقی جدید و عادلانه را به جهانیان نشان داده است؛ توافقی که ضمن احترام به حاکمیت ملی کشور و حقوق ملت ایران ذیل پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای تمامی نگرانی های متقابل از جمله تحریم های ظالمانه ای که معیشت و رفاه ملت ایران را هدف قرار داده است مورد رسیدگی قرار دهد.

ایران علی رغم قرار گرفتن در معرض حملات غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا همچنان بر استیفای حقوق مسلم خود مبتنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای طبق معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) پایدار بوده و در عین حال آمادگی خود برای مشارکت در گفتگوهای سازنده و معنادار در این خصوص را، اعلام نموده است.

جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدام در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ توافق جدیدی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضاء نمود؛ توافقی که با تلاشهای میانجی گرایانه مصر صورت پذیرفت. توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برگی دیگر در دفتر تلاش‌های دیپلماتیک ایران در راستای حل و فصل موضوعات مرتبط با فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای ایران، محسوب می شود؛ توافقی که ضمن احترام به حاکمیت ملی و تضمین حقوق مسلم ایران، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق شده حفظ می نماید.

ایران هرگز در خصوص حاکمیت حقوق یا امنیت خود سازش نخواهد کرد. بنابراین این توافق با تبعیت از قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوب مجلس شورای اسلامی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی ایران عملیاتی خواهد شد و تا زمانی اعتبار دارد که هیچ اقدام خصمانه ای علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت نپذیرد؛ در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.

خاطر نشان میگردد قانون الزام" دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی" در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید و پس از تأیید در شورای نگهبان، توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید؛ قانونی که در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران و به منظور حفاظت از منافع ملی و امنیت تأسیسات هسته ای کشور تصویب شد.

در پایان، ضمن قدردانی ازایستادگی و مقاومت دولت و ملت اندونزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت قاطع و سریع تجاوزات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای منطقه، بار دیگر بر لزوم اتحاد کشورهای اسلامی در مبارزه همه جانبه با اسرائیل مقابله با استانداردهای دو گانه بین المللی و اصلاح ساختارهای معیوب چند جانبه، تأکید مینمایم.

انفعال نهادهای چند جانبه بین المللی در برابر نقض فاحش و مکرر حقوق بین الملل توسط رژیم صهیونیستی اعتبار قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل را خدشه دار نموده و منجر به گسترش دامنه جنایات این رژیم در منطقه غرب آسیا شده است. حملات اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل به پنج کشور عربی ،فلسطین ،لبنان، سوریه، قطر و یمن بار دیگر خوی وحشیانه و متجاوزانه رژیم صهیونیستی در مسیر دستیابی به رؤیای دیرینه خود یعنی تصرف تمامی سرزمین‌های واقع شده در میان دو رود نیل و "فرات را نمایان نمود؛ رویایی که در قالب طرح "اسرائیل بزرگ به صورت رسمی و علنی توسط بنیامین نتانیاهو بزرگ ترین جنایتکار جنگی قرن، مطرح شده و حاکمیت دیگر کشورهای اسلامی در منطقه غرب آسیا را با خطر جدی مواجه ساخته است.