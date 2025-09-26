احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند

«امسال دولت آمریکا و دست های پیدا و پنهان صهیونیزم و عوامل رسانه ای مفلوک آنان سعی کردند سفر به‌موقع و موفق نماینده مقتدر ملت بزرگ ایران به هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به ‎حاشیه برانند که موفق نبودند و نخواهند بود؛ از تضییقات روادیدی تا محدودیت های تردد و حتی خبرسازی و عملیات روانی سخیف و ناشیانه درباره یکی از بهترین و نجیب ترین دیپلمات های کشور (که می دانیم از کجا می سوزند!) از جمله آنها بود.

برغم همه این ‎اقدامات بچگانه، نمایندگان ملت ایران بویژه رئیس جمهور محبوب و وزیر امور خارجه پرتلاش و کاربلد، همه اهداف و برنامه های از پیش طراحی شده را تا امروز با اقتدار در حال پیگیری و اجرا هستند.

در همین اثنا، طرح مواردی همانند عدم اجازه خرید! به هیات ایرانی آن هم از فروشگاه های دست چندم آمریکایی در حالی مطرح می شود که اگر آمریکایی ها سری به بازارهای ایران از بازارهای بزرگ سنتی گرفته تا شاپینگ مال های فوق مدرن و لوکس پایتخت و سایر شهرهای بزرگ ایران بزنند هوش از سرشان می پرد! امسال احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نبود و نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند.»