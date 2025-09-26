خبرگزاری کار ایران
امیدواری عراقچی به رای اعضای شورای امنیت به قطعنامه روسیه و چین

امیدواری عراقچی به رای اعضای شورای امنیت به قطعنامه روسیه و چین
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد با خانم «تانیا آنا فیون» وزیر امور خارجه اسلوونی که کشورش در حال حاضر عضو غیردائم شورای امنیت است، گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه تهران-لوبلیانا و تحولات بین‌المللی گفتگو شد.

 

وزیر امور خارجه کشورمان با تمجید از موضع اصولی اسلوونی در رابطه با نسل‌کشی در غزه و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه، بر ضرورت اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات این رژیم در فلسطین اشغالی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تلاش همه‌جانبه ایران برای ممانعت از تشدید تنش در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران را عملی ناموجه و غیرمسئولانه توصیف کرد که در راستای رویکرد تقابلی و غیرقانونی آمریکا طراحی شده و به منزله اخلال جدی در دیپلماسی محسوب می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان مسئولیت همه دولت‌های عضو شورای امنیت در صیانت از دیپلماسی و حاکمیت قانون را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو شورای امنیت با آگاهی از سابقه موضوع هسته‌ای ایران و عملکرد ظالمانه آمریکا و شرکای غربی آن طی دو دهه گذشته، به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه به‌عنوان ابتکاری جهت جلوگیری از بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت رای مثبت بدهند.

