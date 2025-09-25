خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور حجت‌الاسلام موحدی در ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو اکو

حضور حجت‌الاسلام موحدی در ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو اکو
کد خبر : 1691317
لینک کوتاه کپی شد.

ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از سوم مهر تا پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از سوم مهر تا پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می‌شود. این نشست با حضور عالی‌ترین مقام‌های قضایی و دادستانی کشور‌های عضو اکو، با هدف تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی منطقه‌ای، تبادل تجارب در مقابله با جرایم فراملی و هماهنگی در اجرای قوانین برگزار خواهد شد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نهادی منطقه‌ای متشکل از ۱۰ کشور آسیایی، شامل ایران، ترکیه، پاکستان، ازبکستان، آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان است که در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و همچنین همکاری‌های حقوقی و امنیتی فعالیت می‌کند.

برگزارکنندگان این اجلاس اعلام کرده‌اند که دستور کار اصلی نشست امسال بررسی راهکار‌های مقابله با جرایم سازمان‌یافته مبارزه با فساد تبادل سریع اطلاعات قضایی و ارتقای هماهنگی‌های حقوقی میان اعضا خواهد بود.

همچنین انتظار می‌رود تفاهم‌نامه‌ها و اسناد مشترکی در پایان اجلاس به امضا برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی