به گزارش ایلنا، در جلسه‌ای با حضور بابایی، رئیس این سازمان، پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و مظفری استاندار خراسان رضوی، موضوعات ثبتی استان بررسی و تسریع در حل معضلات ثبتی مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری تشکیل شود تا اقدامات لازم در زمینه حل معضلات ثبتی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری پیگیری شود.

این نشست در حاشیه مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی در مشهد مقدس برگزار شد. حل مشکلات ثبتی و تدوین برنامه اقدام برای گره‌گشایی در هر استان، از جمله برنامه‌های اولویت‌دار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان شده است.

بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جریان یکصد و نود و دومین سفر استانی خود، روز گذشته وارد استان خراسان رضوی شد.