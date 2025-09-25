نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری و تثبیت مالکیتها در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفت
در نشست مشترک رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استاندار خراسان رضوی و رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، بر نوسازی و ساماندهی بافتهای ناکارآمد و فرسوده شهری مشهد مقدس و همچنین تثبیت مالکیتها تأکید شد.
به گزارش ایلنا، در جلسهای با حضور بابایی، رئیس این سازمان، پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و مظفری استاندار خراسان رضوی، موضوعات ثبتی استان بررسی و تسریع در حل معضلات ثبتی مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری تشکیل شود تا اقدامات لازم در زمینه حل معضلات ثبتی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری پیگیری شود.
این نشست در حاشیه مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی در مشهد مقدس برگزار شد. حل مشکلات ثبتی و تدوین برنامه اقدام برای گرهگشایی در هر استان، از جمله برنامههای اولویتدار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان شده است.
بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جریان یکصد و نود و دومین سفر استانی خود، روز گذشته وارد استان خراسان رضوی شد.