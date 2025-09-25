سردار کارگر:
در جنگ ۱۲ روزه به افکار عمومی ما حمله کردند
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حماسه ۱۲ روزه اخیر و پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: جنگ ۱۲ روزه یک جنگ ترکیبی بود و علاوه بر تهاجم نظامی، بر افکار عمومی و ذهنهای جوانان ما هم حمله کردند.
به گزارش ایلنا، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در گفتوگویی: رسانهها بویژه صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲ روزه در آگاهی بخشی به مردم و انسجام ملی حماسه آفریدند.
سردار کارگر با اشاره به تاکیدات و فرامین مقام معظم رهبری درباره توجه به نیازهای فرهنگی نسل جدید گفت: نسل جوان و نوجوان باید حماسههای رزمندگان دوران دفاع مقدس هشت ساله را هم درک کند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به نگاه راهبردی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به دفاع مقدس، تاکید کرد: فرمانده کل قوا، دفاع مقدس را دارای حق حیات برای کشور میدانند. و ایشان در بیاناتی فرمودند: «اگر دفاع مقدس نبود، ما امروز حتی نمیتوانستیم نفس بکشیم.» این جمله نشان میدهد که دفاع مقدس نهتنها یک واقعه تاریخی، بلکه یک عامل بقای نظام و کشور است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حماسه ۱۲ روزه اخیر و پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: جنگ ۱۲ روزه یک جنگ ترکیبی بود و علاوه بر تهاجم نظامی، بر افکار عمومی و ذهنهای جوانان ما هم حمله کردند.
سردار کارگر افزود: باید کاری کنیم تا نوجوان و جوانان، همانگونه که ما دفاع مقدس ۸ ساله را درک کردیم، آنان نیز این حماسه را بفهمد و لمس کند.
سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از تجارب پیشکستوان عرصه حماسه و ایثار تاکید کرد و گفت: توجه به قدرت رسانه و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برای انتقال فرهنگ حماسه و ایثار یک اهمیت زیادی دارد که این مهم در دستور کار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت قرار گرفته است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، با اشاره به نقش بیبدیل جوانان در دوران جنگ، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، فرماندهانی، چون شهید حسن باقری در سن ۲۷ سالگی و شهید صیاد شیرازی در ۳۰ سالگی، مسئولیتهای راهبردی برعهده داشتند. این نشان میدهد که اعتماد به جوانان، کلید پیروزی است.
سردار کارگر افزود: پیشرفتهای شگفتانگیز کشور در عرصه نظامی، علمی، هستهای، فناوری، پزشکی، رسانهای و حتی ورزش، ریشه در دوران دفاع مقدس دارد. روزی ما برای واردات سیم خاردار در مضیقه بودیم، امروز، اما به تولیدکننده پیشرفتهترین موشکها تبدیل شدهایم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به شکلگیری ساختار منسجم ستادهای بزرگداشت دفاع مقدس در کشور، عنوان داشت: از سال ۱۳۹۹ و با فرارسیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس، ستادهای بزرگداشت در سراسر کشور ساختار گرفتند. امروز ۴۷۷ ستاد در سراسر کشور فعالند که ۱۸ ستاد در نیروهای مسلح، ۲۸ ستاد در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و سایر ستادها در سطح استانداریها، فرمانداریها و نهادهای مردمی حضور فعال دارند.
وی ادامه داد: در هفته دفاع مقدس سال جاری، قریب به ۱۳۰۰ برنامه در سراسر کشور اجرا خواهد شد. از این میان، ۲۹۴ برنامه متعلق به نیروهای مسلح و ۹۹۲ برنامه توسط وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای کشور اجرا میشود. محور اصلی این برنامهها، معرفی جذاب، مستند و الهامبخش فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت برای نسل جوان و نوجوان است.
سردار کارگر همچنین به بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR)، هوش مصنوعی و متاورس برای روایت دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: نسل امروز با این فناوریها زندگی میکند؛ لذا ضروری است که انتقال مفاهیم دفاع مقدس نیز با زبان و ابزار روز صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم مقابله با تحریف دفاع مقدس گفت: یکی از دغدغههای اصلی امامین انقلاب، مقابله با تحریف دفاع مقدس است. در این مسیر، روایتگری صحیح و مستند، بهرهگیری از پیشکسوتان و فعالسازی خاطرهگویی در مدارس، دانشگاهها و مساجد از جمله راهبردهای ماست.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه راهیان نور و ارتباط نسل جدید با میراث دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: قبل از کرونا، سالانه تا ۷ میلیون نفر در اردوهای راهیان نور شرکت میکردند. امروز نیز روایتگری و روایت اول، باید در اختیار کسانی باشد که جنگ را لمس کردهاند؛ اما برای نسل جوان، باید با زبان آنان سخن گفت.