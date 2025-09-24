خبرگزاری کار ایران
دبیرکل سازمان ملل همه مواضع ما را قبول دارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: در دیدار اخیرم با دبیرکل سازمان ملل، او همه مواضع ما را پذیرفت و البته گفت که قدرت اجرایی ندارد!

به گزارش ایلنا، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اظهار کرد: مواضع محکم، منطقی و اصولی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، تردیدی برای اهل منطق و انصاف باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: در دیدار اخیرم با دبیرکل سازمان ملل، او همه مواضع ما را پذیرفت و البته گفت: قدرت اجرایی ندارد! بله ضعف اجرایی، اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی است.

