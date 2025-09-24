خبرگزاری کار ایران
بیانات مقام معظم رهبری نقشه راه مواجهه با توطئه‌هاست

کد خبر : 1690970
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه «بیانات مقام معظم رهبری الگوی کاملی از انجام تکلیف جهاد تبیین بود»، اظهار کرد: سخنان ایشان نقشه راه کشور در مواجهه با توطئه‌های دشمنان را مشخص کرد و روش بی‌اثر کردن طراحی‌های آنها را نیز نشان داد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ این شورا، با اشاره به بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: بیانات مقام معظم رهبری الگوی کاملی از انجام تکلیف جهاد تبیین بود. سخنان ایشان نقشه راه کشور در مواجهه با توطئه‌های دشمنان را مشخص کرد و روش بی‌اثر کردن طراحی‌های آنها را نیز نشان داد.

وی تاکید کرد: به کار بستن این رهنمودها در جهت قوی شدن ایران اسلامی یک وظیفه همگانی است و هر کس گزینه‌ای غیر از قوی شدن کشور را انتخاب کند، پشیمان خواهد شد.

آیت‌الله جنتی گفت: دشمنان مردم ایران از تمام توان خود برای متوقف کردن این ملت با اراده بهره برده‌اند، اما نتیجه‌ای جز ناکامی به دست نیاورده‌اند و در آینده هم به دست نخواهند آورد.

دبیر شورای نگهبان همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس عنوان کرد: در هفته دفاع مقدس هستیم که یادآور هشت سال رشادت و حماسه‌سازی مومنانه مردم سربلند ایران اسلامی است. درود می‌فرستیم به روان پاک شهدایی که با مقاومت و از خودگذشتگی، محاسبات قدرت‌های استکباری را برهم زدند و استقلال و عزت امروز ایران مرهون مجاهدت آنان است.

وی افزود که شکل‌گیری سبک زندگی مجاهدانه و ایجاد وحدت و همبستگی بر محور منافع ملی، از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس بود و حفظ این دستاوردهای متعالی، تضمین‌کننده عزت و اقتدار کشور است.

آیت‌الله جنتی به دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ارزش‌های دفاع مقدس هشت ساله تجلی دوباره یافت و فرزندان رشید ایران در نیروهای مسلح، دشمنان انقلاب اسلامی را در رسیدن به اهداف‌شان ناکام گذاشتند و نشان دادند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قوی‌تر از گذشته، به سمت اهدافش حرکت می‌کند.

دبیر شورای نگهبان در پایان به آغاز سال تحصیلی جدید نیز اشاره و اظهار کرد: از دیروز سال تحصیلی جدید آغاز شده است و مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه فعالیت خود را از سرگرفته‌اند. توفیق روزافزون جامعه علمی کشورمان را از خداوند متعال مسئلت داریم و امیدواریم نظام آموزشی ما با تربیت جوانان عالم و با ایمان، زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی کشور شود.

وی با تأکید بر اهمیت توامان علم‌آموزی و رشد ایمانی گفت: علم‌آموزی اگر همراه با رشد ایمان و ارزش‌های انسانی نباشد نمی‌تواند تضمین‌کننده سعادت جامعه بشری باشد و مناسبات ظالمانه را بر جهان حکم‌فرما خواهد کرد که نمونه واضح آن را در رفتار غیرانسانی رژیم نامشروع صهیونیستی با مردم غزه شاهدیم.

