توضیح سخنگوی جبهه اصلاحات درباره احضار ۵ نفر از اعضای این جبهه

جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در توضیح احضار تعدادی از اعضای هیات رئیسه جبهه اصلاحات گفت: پنج نفر از اعضای هیات رئیسه احضار شده‌اند اما علت احضار هنوز برای ما مشخص نیست و برای دوستان اتهاماتی که مطرح کرده‌اند، از نشر اکاذیب تا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام مطرح شده است.

وی ادامه داد: اساساً آنچه که مسلم است این است که به هر حال فعالیت جبهه اصلاحات یک فعالیت کاملاً قانونی و در چارچوب قانون احزاب و با مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت می‌گیرد و با مشارکت به هر حال بالغ بر سی حزب و شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب و چهره‌های شناخته شده انجام می‌شود.

سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه احتمال می‌دهیم که این احضار در ارتباط با بحث بیانیه اخیراً صادر شده باشد، تصریح کرد: آنچه که مسلم است، بیانیه صادره که در واقع پیش روی مردم قرار دارد، کاملاً در چارچوب قانون اساسی و فعالیت احزاب و جامعه مدنی است و نقدهایی که به شرایط موجود و پیشنهاداتی که برای خروج از وضعیت پیش رو در آن مطرح شده است، چیز جدیدی نیست و چیزی نیست که به نوعی حمل بر نشر اکاذیب کنند. واقعیت‌های روز جامعه است که هم دولتمردان و هم اصحاب سیاسی و مدنی و نخبگان و دانشگاهیان در جریان آن هستند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه پیشنهاداتی در راستای مطالب و منافع ملی در این بیانیه اشاره شده است و مواردی که می‌تواند مورد سوءاستفاده و طمع دشمنان قسم خورده ایران قرار بگیرد، خوشبختانه با هوشیاری و تشخیص و تصمیم درست مردم در این جنگ ۱۲ روزه، دشمنان را ناکام گذاشته است. امروز همه انتظار داشتند که در ایران پساجنگ ۱۲ روزه نسبت به ایران قبل از آن که باعث این شکاف‌های عمیق شده که دشمن را به طمع انداخته، تجدید‌نظر صورت بگیرد.

امام تاکید کرد: به چیزی جدیدی در این بیانیه اشاره نشده که ما بخواهیم بگوییم جریانی از اصلاحات آن را خلق کرده که بخواهد به نوعی حمل بر نشر اکاذیب باشد یا تشویش اذهان عمومی یا تبلیغ علیه نظام. اتفاقاً این بیانیه در راستای استحکام مواضع ملت و نظام در مقابل دشمن خارجی بوده است.

وی تصریح کرد: البته هنوز مشخص نیست و باید به دادسرا مراجعه کنیم که مفاد آن به هر حال مشخص و اعلام شود که واقعاً چه چیزی است ولی در این شرایط، به هر حال این اقدام برای ما سؤال‌برانگیز و عجیب است.

بر این اساس آذر منصوری، جواد امام، بدرالسادات مفیدی، ابراهیم اصغرزاده و محسن آرمین پنج عضو جبهه اصلاحات هستند که احضار شده‌اند.

