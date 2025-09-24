وزیر اطلاعات: ایران در رژیم صهیونیستی نفوذ دارد
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب در نشست شورای تامین استان که با حضور استاندار و مقامهای ارشد استان یزد برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: مردم و کشور ما هیچ زمان و در هیچ دورهای جنگ طلب نبوده، بلکه به خوبی با شجاعت، استقامت و پایداری و غیرت توانستند از تمامیت ارضی کشور در مقابل جبهه گسترده دشمن که با حمایت برخی از کشورها صورت گرفته بود و قصد براندازی نظام را بر اساس محاسبههای غلط داشتند، با رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، رشادت نیروهای مسلح، سربازان گمنام امام زمان (عج)، همراهی جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور و همچنین تدابیر دولت چهاردهم و همراهی و همدلی مردم، بار دیگر پیروزی ایران قوی را حفظ کنند.
وی با اشاره به نقش مردم و اتحاد مقدس افزود: در طول هر دو جنگ تحمیلی دشمن قصد براندازی نظام را داشت ولی به لطف خدا، علیرغم همه تلاش گروهکها و تجزیه طلبها، در این جنگ شاهد امنیت در کشورمان بودیم و این را مدیون همراهی و همدلی مردم و مسئولین هستیم، چرا که امنیت کشور متکی بر محور مردم است و پایههای اساسی آن بر همراهی، وحدت، امیدبخشی و اعتماد مردم است.
وزیر اطلاعات ادامه داد: برخلاف تصور و محاسبات غلط همیشگی دشمن که به دنبال تفرقه و آشوب بود، شاهد یک نعمت بزرگ، لطف الهی و تالیف قلوب بزرگ خدایی در ملت بودیم و این همراهی ملت، بزرگترین قدرت کشور است که باید همه در جهت رشد، تقویت و محافظت از آن تلاش بکنیم.
وی اظهار داشت: یکی از نکات مهم این است که خیلیها شاید در طول عمر سیاسی خود، خطاهایی را مرتکب شدند، اما این حضور و همراهی و همدلیشان با مردم در طول این جنگ ۱۲ روزه، خود یک نقطه اثرگذار دیگری است که باید مورد تشویق و ترغیب مسئولین قرار بگیرد و بتوان با ادامه این راه و منش، مسیری را برای پیروزیهای بعدی به شکل جدیتری فراهم کنیم و باید همه توجه، همراهی و دقت و برنامه ریزیها در جهت حفظ این وحدت و اتحاد باشد.
حجت الاسلام خطیب تصریح کرد: همان طوری که رهبر عزیز و امام انقلاب در ملاقات اخیر با هیئت دولت فرمودند، باید نکاتی که در صحبتهای رهبری مطرح شد برنامه اولویت دار و سیاستهای اجرایی آن در سطح کلیه مسئولین باشد و تکیه بر وحدت و حفظ این اتحاد مقدس با افکار، سلایق، اقوام، مذاهب و ادیان مختلف هست آن را پاسداری، حفاظت و صیانت کنیم و بر رشد و ارتقا آن بیفزاییم.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت گفت: همانطور که در سخنان رهبر انقلاب وجود داشت، حمایت از رئیس جمهور محترم و حضور پررنگ و موثر مردمی و اجتماعی ایشان با خدمت مورد حمایت همه حانبه قرر دهیم؛ یعنی ما یک رئیس جمهوری داریم که قالب، رفتار و تعامل مردمی دارد چه در امور مختلفی که باید در سطح کلان کشور تصمیم گیری شود و چه آنچه را که به معیشت و امور روزمره مردم مرتبط هست با همه این شرایط و مشکلاتی که از نظر اقتصادی از آن مطلع هستید، شاهد موفقیتهای خوبی در پروژهها و قراردادهای مختلف عمرانی هستیم.
وزیر اطلاعات گفت: اگر تلاشهای جدی و موثر رئیس جمهور و دولت چهاردهم به همین شکل بر اساس گفته رهبرمان در خدمتگزاری به مردم ادامه یابد که ادامه خواهد یافت، ما امیدواریم فضای امیدبخشی را در کشور شاهد باشیم و ناترازیهای چالش برانگیز با کاهش فزایندهای روبهرو شود و دولت تمام تلاش خود را برای رفاه مردم و امیدبخشی در جامعه انجام میدهد.
وی همچنین در ارتباط با تبیین نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان ساخت: بیان نقاط قوت و قدرت جمهوری اسلامی وظیفه همه آحاد جامعه است که در این رابطه باید تلاش بیشتری صورت گیرد و از اقداماتی که نشان دهنده اختلاف باشد، پرهیز شود.
حجت الاسلام خطیب افزود: آزادی زندانیانی که مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند، یکی از نعمتها و اقدامات و قوتهای این نظام بود که قوه قضاییه پیشرو این اقدام بود، اینها نقاط قوتی است که باید توسط مردم و مسئولین تبیین و بیان شود. پیروزیهای ارزشمند ورزشکاران کشتی که باعث نشاط در جامعه میشود را باید بیان کنیم؛ بنابراین خدمت به این ملت و حفظ این وحدت و مردمی کردن کارها، نکته اساسیای که در موضوع محله محوری وجود دارد میتواند ثمربخش باشد و نتیجه دهد.
وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص رژیم صهیونیستی تصریح کرد: به گفته غربیها و مسئولین رژیم، ایران در رژیم صهیونیستی نفوذ دارد و دستگیری افرادی که عضو و هموطن آنها هستند، رسانهای شده و اعتراف به این نفوذ و قدرت ایران یکی از نعمتهای بزرگی است که باید آن را بیان و تبیین کنیم و شکرگزار آن باشیم؛ اسنادی که از این رژیم ربوده شده و مختصات خوبی که به دست آمده است یکی دیگر از این نعمتها است.
در پایان وزیر اطلاعات از همدلی و همراهی اعضای شورای تامین قدردانی و از مدیرکل سابق اطلاعات تقدیر و مدیرکل جدید معارفه شد.