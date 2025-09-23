جزئیات مذاکرات ایران و تروئیکای اروپا در نیویورک

به گزارش ایلنا، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه به وقت محلی با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و خانم «کایا کالاس» نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی در نیویورک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین مواضع اصولی و گام‌های عملی ایران طی چند ماه اخیر برای رفع هرگونه شائبه یا بهانه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، حملات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران و آسیب به تاسیسات هسته‌ای را نقطه‌ای تاریک و خطرناک در تاریخ رژیم منع اشاعه توصیف کرد و با اشاره به جدیدترین اقدام مسئولانه ایران در انعقاد تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید، بر ضرورت اقدام متقابل و مسئولانه از سوی طرف‌های اروپایی در این زمینه تاکید کرد.

در این نشست با توجه به اقدام ناموجه و غیرقانونی در شروع روند بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت، برخی ایده‌ها و پیشنهادها برای تداوم دیپلماسی مطرح شد و مقرر گردید رایزنی‌ها با همه طرف‌های دخیل ادامه یابد.