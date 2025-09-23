امانزاده:
جلسه شورای قیمتگذاری باز هم بدون تعیین نرخ گندم به پایان رسید
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی و عضو کمیسیون کشاورزی، با اشاره به نشست روز گذشته این شورا اعلام کرد که به دلیل غیبت وزیر اقتصاد و برخی مسئولان، تعیین قیمت واقعی گندم، بار دیگر به تعویق افتاد و موضوع در جلسه هفته آینده بررسی میشود.
به گزارش ایلنا، عبدالغفور امانزاده در خصوص نشست روز گذشته شورای قیمتگذاری محصولات اساسی گفت: این جلسه نیز مانند نشستهای پیشین به نتیجه نرسید و قیمت واقعی گندم هنوز تعیین نشده است درحالی که نمایندگان کشاورزان حاضر در جلسه خواستار این موضوع هستند.
وی افزود: غیبت وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین برخی مسئولان از جمله آقای پورمحمدی باعث شد تصمیمگیری نهایی به تعویق بیفتد. پیش از این نیز در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی گفتوگوهایی انجام شده بود تا نرخ واقعی گندم مشخص شود.
امانزاده با اشاره به وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حضور در نشست شورای قیمت گذاری گفت: با توجه به تأخیرهای گذشته، انتظار میرود در جلسه هفته آینده شورای قیمتگذاری، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی تأکید کرد که تا زمان تعیین نرخ واقعی گندم، کشاورزان منتظر خواهند ماند و پیگیریهای لازم از سوی نمایندگان مجلس ادامه خواهد داشت تا حقوق واقعی تولیدکنندگان رعایت شود بنابراین باید تیم اقتصادی دولت به این مهم توجه کند.