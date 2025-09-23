خبرگزاری کار ایران
پیام وزیر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس

پیام وزیر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1690204
وزیر کشور در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: ملت ایران فارغ از هر دیدگاهی همواره ثابت کرده است با انسجام خود، هرگونه تجاوز را با قدرت و اقتدار پاسخ می‌دهد و هیچگاه تسلیم زیاده‌خواهی و زبان زور نخواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور متن پیام  وزیر کشور  به این شرح است:

هفته دفاع مقدس، یادآور ایثار، ازخودگذشتگی و ایستادگی ملت ایران است. این هفته، فرصتی مغتنم برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، جانبازان قهرمان، آزادگان سرافراز و رزمندگان از جان گذشته است که با فداکاری‌های بی‌نظیر خود، امنیت، عزت و استقلال کشور را تضمین کردند.

هشت سال دفاع مقدس، تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه نمادی از وحدت و همبستگی ملی و تجلی ایمان و اراده پولادین ملتی بود که با تکیه بر اراده و ایمان خود، در برابر تمام قدرت‌های استکباری جهان ایستاد و اجازه نداد ذره‌ای از خاک میهن اسلامی به دست دشمن بیفتد.

این اتحاد و همبستگی ملی، چند دهه بعد، در دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا، تکرار و دشمن مجبور به عقب‌نشینی شد. ملت ایران فارغ از هر دیدگاهی همواره ثابت کرده است با انسجام خود هرگونه تجاوز را با قدرت و اقتدار پاسخ می‌دهد و هیچ گاه تسلیم زیاده‌خواهی و زبان زور نخواهد شد.

اینجانب، به روح بلند امام شهیدان و شهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام و از صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان و همچنین جانبازان، آزادگان و رزمندگان قدردانی و تشکر می‌کنم. در این مسیر، ادامه راه شهدا و پیروی از آرمان‌های آنان، وظیفه اصلی ماست. امیدوارم با تکیه بر روحیه ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس، بتوانیم در جهت استقلال، پیشرفت و آبادانی کشور گام‌های بلندی برداریم.

انتهای پیام/
