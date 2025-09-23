خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقال یک زندانی از بلژیک به ایران

انتقال یک زندانی از بلژیک به ایران
کد خبر : 1690162
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انتقال یک ایرانی محبوس در زندان‌های بلژیک به کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان در این باره اظهار داشت: در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک، یک ایرانی محبوس در زندان‌های بلژیک پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شد.

وی با اشاره به تلاش دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل، قوه‌قضاییه، دادستانی تهران و سازمان زندان‌ها در موضوع انتقال محکومان، خاطر نشان کرد: موضوع حمایت‌های انسانی و حقوق بشری از اساسی‌ترین اهداف در انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین با سایر کشورهاست و بر این اساس از ابتدای سالجاری بیش از ۲۰۰ زندانی تبعه خارجی از ایران به کشورهای متبوع آنها منتقل و ۱۶۰ ایرانی محبوس در سایر کشورها نیز به ایران منتقل شده‌اند.

معاون وزیر دادگستری گفت: در موضوع انتقال محکومان به کشورهای متبوع، ضمن تکریم زندانیان و توجه به موضوع بازاجتماعی شدن آنان، حقوق خانواده‌های محکومان نیز مورد توجه می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی