واکنش پزشکیان به احتمال دیدار با ترامپ

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک درباره احتمال دیدارش با ترامپ گفت: اگر دنبال حق و عدالت و راستی و درستی باشیم دعوایی وجود ندارد ممکن است در این روند همدیگر را نفهیمیم که باید با گفتگو و تعامل یکدیگر را بفهمیم.

وی ادامه داد: اما اگر کسی بخواهد زور بگوید و قلدری و شیطنت و تخریب کند طبیعتا با او نمی شود حرف زد.

پزشکیان با بیان اینکه سفرم به مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار خوبی است تا سخنان روسای جمهور کشورها را بشنویم و مواضع خودمان را ارائه کنیم، گفت: شعار «همگرایی و پیشرفت برای همه» شعار امسال سازمان ملل است، اما یکجانبه گرایی، تمامیت‌خواهی گفتمان مسلط جهانی است.

وی افزود: برخی از کشورها همنوعان خود را به صورت بسیار وحشیانه‌ای از بین می‌برند. انسان به عنوان موجودی که اشرف مخلوقات است، باید گرامی داشته شود. دیدن مردن بچه‌ها در غزه از بی‌دارویی و بی‌غذایی بسیار وحشتناک است. اسراییل هر روز غزه را بمباران می‌کند و کشورهای به ظاهر متمدن و مدعی دمکراسی از این کشور پشتیبانی و آن را تجهیز می‌کنند.

رئیس‌جمهور یادآور شد: آیا همگرایی یعنی همه باید کشته شوند تا شبیه کسی شوی که اراده خود را دیکته می‌کند؟ همه انسان‌ها حق دارند از همه آنچه خدا داده استفاده کرده و بهره ببرد.

پزشکیان با اشاره به اهدافش در سفر به آمریکا، گفت: در این سفر مواضعم را بر اساس باورم که مبتنی بر صلح، عدالت، حق و انسانیت است اعلام کنم و اگر شرایط فراهم شود با سران کشورهای مختلف گفت‌وگو می‌کنم، همچنین با ایرانیان و کارشناسان حاضر در آنجا گفت‌وگو خواهم کرد. دعوای ما به قول امام سر عِنب، انگور و اوزوون است یعنی همه یک حرف می‌زنیم، اما با واژه‌های مختلف البته اگر انسان باشیم و دنبال راستی و درستی باشیم با یکدیگر دعوا نخواهیم داشت.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مجمع عمومی سازمان ملل از مواضع ایران می گویم و از همگرایی در چارچوب حق و حقیقت و برابری سخن می‌کنم. این طور نیست که اسرائیل فقط در امنیت باشد باید امنیت همه مردم دنیا حفظ شود.

وی گفت: از فرصت استثنایی سازمان ملل استفاده می‌کنم تا باورهای‌مان را با صدای رسا در نیویورک به گوش جهان برسانیم.

انتهای پیام/