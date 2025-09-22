پیام رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت والده حدادعادل

« بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب‌آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

درگذشت والده مکرمه، ام‌الشهید حاجیه خانم مصدقی را تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و اجر مسألت می‌نمایم.

خداوند آن مرحومه را با اولیائش محشور فرماید و مشمول رحمت و مغفرت قرار دهد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای»