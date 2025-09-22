پیام رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت والده حدادعادل
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی درگذشت امالشهید، حاجیه خانم مصدقی، مادر حدادعادل را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، متن این پیام به شرح ذیل است:
« بسمالله الرحمن الرحیم
جنابآقای دکتر غلامعلی حدادعادل
درگذشت والده مکرمه، امالشهید حاجیه خانم مصدقی را تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و اجر مسألت مینمایم.
خداوند آن مرحومه را با اولیائش محشور فرماید و مشمول رحمت و مغفرت قرار دهد.
غلامحسین محسنی اژهای»