گزارش وزیر خارجه سودان از آخرین وضعیت داخلی این کشور به عراقچی

در این دیدار، در خصوص روابط دوجانبه ایران-سودان و اهمیت گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور از جمله در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، علمی-فناوری، کشاورزی و معدن تبادل نظر شد.

در این دیدار همچنین راجع به اهمیت اتحاد و همکاری بیشتر کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدها و چالش‌های مشترک به‌ویژه مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی گفتگو شد.

وزیر امور خارجه سودان با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی سودان، بر عزم کشورش برای مقابله با ناامنی و مداخله خارجی در امور داخلی این کشور تا حصول صلح و ثبات کامل تاکید کرد.