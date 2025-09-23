گزارش وزیر خارجه سودان از آخرین وضعیت داخلی این کشور به عراقچی
وزیر امور خارجه سودان در دیدار با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی سودان، بر عزم کشورش برای مقابله با ناامنی و مداخله خارجی در امور داخلی این کشور تا حصول صلح و ثبات کامل تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، در نیویورک به سر میبرد، با «محیالدین احمد سالم» وزیر امور خارجه سودان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، در خصوص روابط دوجانبه ایران-سودان و اهمیت گسترش روابط در همه حوزههای مورد علاقه دو کشور از جمله در زمینههای اقتصادی-تجاری، علمی-فناوری، کشاورزی و معدن تبادل نظر شد.
در این دیدار همچنین راجع به اهمیت اتحاد و همکاری بیشتر کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدها و چالشهای مشترک بهویژه مقابله با نسلکشی فلسطینیان و جنگافروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی گفتگو شد.
وزیر امور خارجه سودان با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی سودان، بر عزم کشورش برای مقابله با ناامنی و مداخله خارجی در امور داخلی این کشور تا حصول صلح و ثبات کامل تاکید کرد.