در این دیدار، طرفین در خصوص روابط دوجانبه ایران_عمان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بین‌المللی گفتگو کردند.

دو وزیر همچنین راجع به موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار اهمیت مسئولیت‌پذیری طرف‌های اروپایی و ارج‌گذاری نسبت به رویکرد مسئولانه ایران در خصوص موضوع هسته‌ای را یادآور شد و با اشاره به ضرورت تعهد طرف‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نسبت به تبعات هرگونه سوء محاسبه در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.