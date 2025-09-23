خبرگزاری کار ایران
رایزنی وزیران امور خارجه ایران و عمان در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران

وزیران امور خارجه ایران و عمان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، در نیویورک حضور دارد، با «بدر بن حمد البوسعیدی »وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین در خصوص روابط دوجانبه ایران_عمان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بین‌المللی گفتگو کردند.

دو وزیر همچنین راجع به موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار اهمیت مسئولیت‌پذیری طرف‌های اروپایی و ارج‌گذاری نسبت به رویکرد مسئولانه ایران در خصوص موضوع هسته‌ای را یادآور شد و با اشاره به ضرورت تعهد طرف‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نسبت به تبعات هرگونه سوء محاسبه در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.

