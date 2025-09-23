خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

ما ندای پیامبر (ص) برای دفاع از مظلومان را زنده نگه می‌داریم

ما ندای پیامبر (ص) برای دفاع از مظلومان را زنده نگه می‌داریم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اقدام عاجل و دسته‌جمعی امت اسلامی برای کمک فوری به مردم مظلوم فلسطین، توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی شد.

به گزارش ایلنا، اجلاس عالی‌رتبه سازمان همکاری اسلامی برای گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر عظیم الشان اسلام، بعد از ظهر امروز دوشنبه در نیویورک برگزار شد.

در این اجلاس که ذیل دستور کار «فرهنگ صلح و تساهل» برگزار شد، سخنرانان راجع به ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اسلام و اهمیت ترویج سیره پیامبر و آموزه‌های اصیل اسلامی به‌عنوان الگویی برای تحکیم صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان و اقوام، حمایت از مظلومان، مقابله با نژادپرستی و تبغیض نژادی، مقابله با دروغ‌پردازی و نفرت‌پراکنی و جلوگیری از گسترش اسلام‌هراسی صحبت کردند.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی با اشاره به اینکه ابتکار بزرگداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در چارچوب سازمان همکاری اسلامی تنها یک یادبود ساده نیست، بلکه فراخوانی صمیمانه برای اقدام بر اساس آموزه‌های والای اخلاقی و انسانی پیامبر اعظم است، تاکید کرد: این فراخوان جامعه جهانی را دعوت می‌کند تا عمیق‌تر به ارزش‌های ماندگاری که در زندگی پربار پیامبر جلوه‌گر بود بنگرند. ارزش‌هایی که مرزها و ادیان را درمی‌نوردند و می‌توانند الهام‌بخش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی فراگیر، و همچنین مشارکت‌های بشردوستانه‌ای باشند که احترام و تفاهم متقابل را تقویت می‌کنند. همان ارزش‌هایی که امروز برای ایجاد روابط دوستانه‌تر میان ملت‌ها و مردم در جهان پرآشوب ما سخت ضروری است.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در غزه و نسل‌کشی فلسطینیان تصریح کرد:  ما ندای پیامبر (ص) برای دفاع از مظلومان را زنده نگه می‌داریم. امروز در غزه، رژیم صهیونیستی ده‌ها هزار زن، مرد و کودک بی‌گناه را قتل‌عام می‌کند و شهرها را به تلی از خاک تبدیل می‌کند. ارتکاب چنین جنایتی علیه بشریت، توهینی آشکار به ارزش‌های جهانی عدالت و انسانیت و نیز تعرض بی‌سابقه به میراث پیامبری است که قتل یک انسان بی‌گناه را همچون قتل همه بشریت می‌داند.

وزیر امور خارجه خواستار اقدام عاجل و دسته‌جمعی امت اسلامی برای کمک فوری به مردم مظلوم فلسطین، توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی شد.

