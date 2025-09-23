عراقچی:
ما ندای پیامبر (ص) برای دفاع از مظلومان را زنده نگه میداریم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خواستار اقدام عاجل و دستهجمعی امت اسلامی برای کمک فوری به مردم مظلوم فلسطین، توقف نسلکشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی شد.
به گزارش ایلنا، اجلاس عالیرتبه سازمان همکاری اسلامی برای گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر عظیم الشان اسلام، بعد از ظهر امروز دوشنبه در نیویورک برگزار شد.
در این اجلاس که ذیل دستور کار «فرهنگ صلح و تساهل» برگزار شد، سخنرانان راجع به ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اسلام و اهمیت ترویج سیره پیامبر و آموزههای اصیل اسلامی بهعنوان الگویی برای تحکیم صلح و همزیستی مسالمتآمیز بین ادیان و اقوام، حمایت از مظلومان، مقابله با نژادپرستی و تبغیض نژادی، مقابله با دروغپردازی و نفرتپراکنی و جلوگیری از گسترش اسلامهراسی صحبت کردند.
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی با اشاره به اینکه ابتکار بزرگداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در چارچوب سازمان همکاری اسلامی تنها یک یادبود ساده نیست، بلکه فراخوانی صمیمانه برای اقدام بر اساس آموزههای والای اخلاقی و انسانی پیامبر اعظم است، تاکید کرد: این فراخوان جامعه جهانی را دعوت میکند تا عمیقتر به ارزشهای ماندگاری که در زندگی پربار پیامبر جلوهگر بود بنگرند. ارزشهایی که مرزها و ادیان را درمینوردند و میتوانند الهامبخش همکاریهای فرهنگی و آموزشی فراگیر، و همچنین مشارکتهای بشردوستانهای باشند که احترام و تفاهم متقابل را تقویت میکنند. همان ارزشهایی که امروز برای ایجاد روابط دوستانهتر میان ملتها و مردم در جهان پرآشوب ما سخت ضروری است.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به جنایات صهیونیستها در غزه و نسلکشی فلسطینیان تصریح کرد: ما ندای پیامبر (ص) برای دفاع از مظلومان را زنده نگه میداریم. امروز در غزه، رژیم صهیونیستی دهها هزار زن، مرد و کودک بیگناه را قتلعام میکند و شهرها را به تلی از خاک تبدیل میکند. ارتکاب چنین جنایتی علیه بشریت، توهینی آشکار به ارزشهای جهانی عدالت و انسانیت و نیز تعرض بیسابقه به میراث پیامبری است که قتل یک انسان بیگناه را همچون قتل همه بشریت میداند.
وزیر امور خارجه خواستار اقدام عاجل و دستهجمعی امت اسلامی برای کمک فوری به مردم مظلوم فلسطین، توقف نسلکشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی شد.