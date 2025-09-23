جزییات رایزنی «عراقچی» و «گروسی» در نیویورک
در دیدار سید عباس عراقچی و رافائل گروسی آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بررسی شد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر امروز با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، آخرین وضعیت تعاملات ایران و آژانس بررسی شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هستهای، هرگونه پیشرفت در این زمینه را منوط به مسئولیتپذیری طرفهای مقابل و توقف زیادهخواهی و سوء استفاده آنها از شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران دانست.
مدیر کل آژانس نیز با تمجید از رویکرد مثبت ایران در تعامل با آژانس بهویژه تفاهم قاهره، بر ضرورت تلاش همه طرفهای ذیربط برای استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک جهت جلوگیری از تشدید تنش تاکید کرد.