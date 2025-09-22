وی با بیان این که رژیم جنایتکار اسرائیل هرگز تا این حد در منطقه ما و در سراسر جهان منفور نبوده است، گفت: نفرت‌آور است که او نسل‌کشی فلسطینیان را به نام یهودیت و یهودیان مرتکب می‌شود و بدین‌ترتیب وجهه همه یهودیان را لکه‌دار می‌کند.

عراقچی افزود: باعث دلگرمی است که تعداد فزاینده‌ای از یهودیان به‌صراحت علیه این سوءاستفاده از دین خود اعتراض می‌کنند و خواهان پایان سوء‌استفاده جنایتکاران جنگی تحت تعقیب از دین یهود هستند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: جهان باید از تلاش‌های آنان حمایت کند تا مانع از آن شود که نتانیاهو دینی الهی را با ایدئولوژی پلید و مرگباری که مبتنی بر نژادپرستی و تبعید است، یکسان جلوه دهد.

وی تاکید کرد: به مناسبت سال نو یهودیان، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به هم‌وطنان یهودی ایرانی و در واقع همه پیروان واقعی تعالیم حضرت موسی (ع) تقدیم می‌کنم و آغوش بازشان را به سوی صلح گرامی می‌دارم.«لشاناه تووا» (سال نو مبارک).