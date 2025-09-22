عراقچی:
نتانیاهو، ویرانی و انزوای بیسابقهای را برای اسرائیل به ارمغان آورده است
سید عباس عراقچی، گفت: نتانیاهو، علیرغم ادعاهایش درباره پیروزی، ویرانی و انزوای بیسابقهای را برای اسرائیل به ارمغان آورده است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سال نو یهودیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتانیاهو، علیرغم ادعاهایش درباره پیروزی، ویرانی و انزوای بیسابقهای را برای اسرائیل به ارمغان آورده است.
وی با بیان این که رژیم جنایتکار اسرائیل هرگز تا این حد در منطقه ما و در سراسر جهان منفور نبوده است، گفت: نفرتآور است که او نسلکشی فلسطینیان را به نام یهودیت و یهودیان مرتکب میشود و بدینترتیب وجهه همه یهودیان را لکهدار میکند.
عراقچی افزود: باعث دلگرمی است که تعداد فزایندهای از یهودیان بهصراحت علیه این سوءاستفاده از دین خود اعتراض میکنند و خواهان پایان سوءاستفاده جنایتکاران جنگی تحت تعقیب از دین یهود هستند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: جهان باید از تلاشهای آنان حمایت کند تا مانع از آن شود که نتانیاهو دینی الهی را با ایدئولوژی پلید و مرگباری که مبتنی بر نژادپرستی و تبعید است، یکسان جلوه دهد.
وی تاکید کرد: به مناسبت سال نو یهودیان، صمیمانهترین تبریکات خود را به هموطنان یهودی ایرانی و در واقع همه پیروان واقعی تعالیم حضرت موسی (ع) تقدیم میکنم و آغوش بازشان را به سوی صلح گرامی میدارم.«لشاناه تووا» (سال نو مبارک).