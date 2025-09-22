خبرگزاری کار ایران
تسلیت مشاور و دستیار رهبری به حداد عادل

محمد مخبر در پیامی درگذشت والده غلامعلی حداد عادل را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت والده غلامعلی حداد عادل را تسلیت گفت. 

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» 

جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

خبر درگذشت بانوی پرهیزگار و ام‌الشهید، والده مکرمه‌تان مرحومه حاجیه خانم فاطمه مصدقی موجب تأثر و تأسف عمیق گردید. 

آن بانوی مومنه و فداکار، تجسمی والا از زنان دیندار این سرزمین است که با ایمانی خلل‌ناپذیر و عشقی بی‌پایان به ایران اسلامی، فرزند شهید خویش را در مسیر سربلندی، عزت و آزادی این مرز و بوم تقدیم نمود. 

ایشان در طول عمر پربرکت خود، فرزندانی دانشمند و خدمتگزار در مسیر انقلاب اسلامی تربیت کرده و همواره با اخلاص و فروتنی در مسیر رضای الهی گام برداشتند که بی‌تردید، خدمات آن مرحومه در انجام امور خیریه، موجب بهره‌مندی از رحمت واسعه الهی و ارتقای درجات معنوی ایشان خواهد شد. 

اینجانب ضمن ابراز همدردی و تسلیت به جنابعالی، خاندان معزز و دیگر بستگان، از درگاه حضرت احدیت برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و برای شما و بازماندگان صبر جمیل مسالت دارم. 

محمد مخبر

انتهای پیام/
