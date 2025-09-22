خبرگزاری کار ایران
عراقچی:

روابط ایران و ارمنستان بیش از پیش گسترش می‌یابد

وزیر امور خارجه در پیامی به همتای ارمنستانی گفت: روابط دو کشور در راستای تأمین منافع مشترک و تقویت صلح و ثبات در منطقه بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

به گزارش  ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی فرا رسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان را به آرارات میرزویان وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.

 

پیام وزیر امور خارجه خطاب به وزیر امور خارجه ارمنستان به شرح زیر است:

جناب آقای آرارات میرزویان
وزیر محترم امور خارجه جمهوری ارمنستان

تبریک صمیمانه اینجانب را به مناسبت فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان پذیرا باشید.

دو ملت دوست و همسایه ایران و ارمنستان از پیوندهای ریشه‌دار تاریخی و تمدنی برخوردارند که سرمایه ارزشمندی برای تعمیق و توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های گوناگون است. جای خرسندی است که شاهد روندی پویا در روابط دوجانبه و همکاری‌های دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم.

اطمینان دارم در پرتو اراده و دوراندیشی رهبران دو کشور، روابط دو کشور در راستای تأمین منافع مشترک و تقویت صلح و ثبات در منطقه بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه

انتهای پیام/
