بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق از اول مهر ماه

همچنین، در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل تردد در آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی و حوزه‌های قضایی در کلانشهرها در دو هفته اول مهر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ تعیین می‌شود.

لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان، ساعات کار شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نگردد.