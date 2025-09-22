دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب در آستانه سفر به نیویورک
رئیس جمهور در آستانه سفر به نیویورک با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گزارشی از برنامهریزیهای انجامشده برای این سفر ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، عصر امروز دوشنبه 31 شهریور 1404، در آستانه سفر به نیویورک به منظور شرکت در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار و گزارشی از برنامهریزیهای انجامشده برای این سفر ارائه کرد.
رهبر معظم انقلاب نیز ضمن دعای خیر و آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور، نکات و توصیههایی را بیان کردند.