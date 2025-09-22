به گزارش ایلنا، سخنگوی وزرات امورخارجه درشبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ما برای حضور دراجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک آمده‌ایم.

پیام نشست امسال «با هم، [برای دنیایی] بهتر: بیش از ۸۰ سال برای صلح، توسعه و حقوق بشر»، یک نقطه عطف در زمانه‌ای خطیر است.

این نشست در حالی در هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد برگزار می‌شود که اصول و اهداف بنیادین ملل متحد درمعرض تهدیدهای بی‌سابقه از ناحیه یک‌جانبه‌گرایی ستیز‌ه‌جویانه، زورگویی، بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل، ومصونیت درمقیاس کلان برای شدیدترین نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار دارد.

نسل‌کشی ادامه‌دار درغزه، سخت‌ترین آزمون برای سلامت نهادی واعتبار هنجاری سازمان ملل محسوب می‌شود. اگر قرار است سازمان مللی کارآمد ومفید داشته باشیم،اعضای آن باید فوراً با عزمی راسخ برای توقف این وحشیگری و محاکمه و مجازات جنایتکاران اقدام کنند.

