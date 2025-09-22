برگزاری جلسه شورای عالی استاندارد کشور با حضور پزشکیان
جلسه شورای عالی استاندارد کشور با حضور رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایلنا جلسه شورای عالی استاندارد کشور امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در نهاد ریاست جمهوری و با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن تجارت، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، محمد رضا ظفر قندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و دیگر اعضا و مسئولین، برگزار شد.