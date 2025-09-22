زیباکلام در گفتوگو با ایلنا:
زندان تنها به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر میشود/ آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی میتواند به ایجاد وحدت و آرامش در کشور منجر شود
زیباکلام با اشاره به عفو معیاری گفت: آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی میتواند به ایجاد وحدت و آرامش در کشور منجر شود.
به گزارش ایلنا، به مناسبت هفدهم ربیعالاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاهها موافقت کردند.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واکنش به این اقدام با بیان اینکه مهمترین مسئله در این موضوع برای من این است که آیا این عفو مشمول زندانیان سیاسی یا به اصطلاح امنیتی میشود یا خیر گفت: آزادی این افراد نه تنها خطری برای جامعه ندارد بلکه برعکس میتواند به ایجاد وحدت و آرامش در کشور منجر شود.
زیباکلام با مطرح کردن این سوال که آیا واقعاً حضور افرادی مانند تاجزاده برای جامعه خطری دارد که این همه مدت در زندان بوده است؟ یا بسیاری از زندانیانی که میشناسیمبه باور من، آزاد کردن محکومان سیاسی میتواند از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری و در جامعه ایجاد وحدت کند و نشان دهد جمهوری اسلامی ایران تحمل نقد و اندیشههای متفاوت را دارد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از اظهاراتش به شرایط زندانیان مالی پرداخت و با انتقاد از حجم بالای این پروندهها و تعداد کثیر زندانیان گفت: برخلاف تصور عمومی، تعداد زندانیان سیاسی در ایران بسیار محدود است، اما شمار زندانیان مالی بسیار زیاد بوده و روزبهروز در حال افزایش است. بسیاری از این افراد نه خلافکار و کلاهبردار، بلکه فعالان اقتصادی، کارآفرینان یا حتی پزشکانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در بازپرداخت بدهیها راهی زندان شدهاند.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران بازداشت در زندان اوین تصریح کرد: بیشتر کسانی که با آنها همبند بودم، صرفاً به دلیل دعاوی مالی زندانی شده بودند. بسیاری از آنان بدهکارانی بودند که به خاطر شرایط اقتصادی نتوانسته بودند وام یا بدهی خود را بپردازند. در حالیکه قضات غالباً بدون ورود به جزئیات پرونده و دلایل بدهکارشدن افراد، صرفاً به برگشت چک یا اسناد مالی توجه و حکم زندان صادر میکنند.
زیباکلام تأکید کرد: زندانکردن افراد نهتنها مشکل بدهی را حل نمیکند، بلکه آن را به شکل تصاعدی افزایش میدهد. وقتی یک کارآفرین یا فعال اقتصادی به دلیل بدهی زندانی میشود، امکان فعالیت اقتصادی از او گرفته شده و بدهی او روزبهروز بیشتر میشود.
وی با اشاره به اینکه خاطرات زندان را نوشتهام و بسیاری از جزئیات را مطرح کردهام گفت: تا قبل از حضورم در زندان اوین تصور میکردم بسیاری از مشکلات کشور فقدان آزادیهای سیاسی و مدنی است، اما این تجربه نشان داد مشکلی وجود دارد که از فقدان آزادیهای سیاسی و مدنی بیشتر است و آن مشکل پروندههای مالی است که روز به روز بیشتر میشود و قوه قضاییه باید فکر اساسی برای رفع آن انجام دهد.
این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی از حجم بالای پروندههای مالی و فشار بر دستگاه قضایی، راهحل را در اصلاح ساختار رسیدگی به پروندههای اقتصادی دانست و گفت: ضروری است که برای این پروندهها از هیئتهای منصفه و کارشناسان اقتصادی استفاده شود. همچنین باید شمار قضات افزایش یابد تا بتوانند به صورت دقیقتر به پروندهها رسیدگی کنند. در غیر این صورت، زندان تنها به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر میشود.
زیباکلام با بیان اینکه نباید این افراد مثل آب خوردن محکوم به حبس شوند گفت: کسانی در زندان هستند که بدهی ۳۰ میلیون تومانی دارند و در پایان سال با نرخ اعلامی همچنان افزایش مییابد. وقتی کارآفرین و فعال اقتصادی در زندان باشد بدهی او همین طور تصاعدی بالا میرود.
وی گفت: تنها آرزویم این بوده که به رئیس قوه قضاییه یا کسانی مرتبط در این باره دسترسی داشته باشم و درباره این پروندهها که وضعیت فاجعهباری دارند صحبت کنم تا مشکلات محکومان مالی حل شود. محکومان مالی اگر تا آخر عمرشان در زندان باشند نمیتوانند دین و قرض خود را ادا کنند، اینکه این افراد محکوم به حبس میشوند مشکلی را حل نخواهد کرد. سوال اینجاست چرا در کشور ما اینقدر پرونده اقتصادی وجود دارد؟ آیا در کشورهای همردیف ما مثل ترکیه این مشکل وجود دارد؟
زیباکلام در پایان ابراز امیدواری کرد که عفو اخیر، علاوه بر زندانیان سیاسی، شامل زندانیان مالی نیز بشود تا آنان بتوانند با بازگشت به جامعه و فعالیت اقتصادی، بدهیهای خود را جبران کنند و به آغوش خانوادههایشان بازگردند.