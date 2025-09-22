زارعی در تودیع و معارفه فرمانده سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان:
هر توافق بینالمللی باید با نظارت کامل و تصویب مجلس انجام شود
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: جنگ نظامی به شکل سنتی خاتمه نیافته، بلکه با تغییر ابزار و صحنه، همچنان ادامه دارد و سیاستهای خصمانه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با همان شدت دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان، گفت: وضعیت جنگی با دشمنان همچنان وجود دارد؛ لذا رعایت اصول قانونی و نظارت مستمر مجلس بر تمامی توافقها و مذاکرات بینالمللی ضرورت محسوب می شود.
وی با اشاره به مذاکرات و توافقات اخیر در قاهره افزود: ایران از هرگونه مذاکره سازندهای که مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام باشد استقبال میکند، اما بر اساس اصول (۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹) قانون اساسی هرگونه عهدنامه، پیماننامه و توافقنامه باید پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس در صحن علنی به تصویب برسد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: جنگ نظامی به شکل سنتی خاتمه نیافته، بلکه با تغییر ابزار و صحنه، همچنان ادامه دارد و سیاستهای خصمانه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با همان شدت دنبال میشود.
زارعی به دیدار اخیر خود با سفیر لیبی اشاره کرد و گفت: سفیر لیبی، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نماد اسلام در برابر جبهه کفر معرفی کرد که این موضوع مایه افتخار و مباهات است.
نماینده مردم دشتی و تنگستان با حمایت کامل از مواضع دولت در مذاکرات بینالمللی اظهار کرد: مجلس به عنوان نماینده مردم، مسئولیت نظارت و تصویب نهایی هر گونه توافق را بر عهده دارد و این امر باید با شفافیت و رعایت کامل موازین قانونی انجام شود.