معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به حضور یگان‌های نیروهای مسلح در تمرینات نظامی با هدف افزایش آمادگی رزمی، برنامه‌های ۳۱ شهریور، متفاوت با سال‌های گذشته در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا،‌ امیر سرتیپ «سلیمان کامیابی» معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس و با ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین شهدای گرانقدر جبهه مقاومت اسلامی، اظهار داشت: با توجه به حضور یگان‌های نیروهای مسلح در تمرینات نظامی، با هدف افزایش آمادگی‌های رزمی، ویژه برنامه‌های ۳۱ شهریور امسال، متفاوت با سال‌های گذشته در حال برگزاری است.

 

 

 

