به گزارش ایلنا، «ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد پرداخت و گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه با تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از فساد، با پیگیری‌های صورت گرفته، قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی و با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین سامانه موضوع ماده ۳ قانون مزبور نیز توسط سازمان بازرسی طراحی و با حضور معاون اول قوه قضاییه راه‌اندازی و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. ایضاً با صدور دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» توسط رئیس قوه قضاییه، مراحل اجرایی این قانون به اتمام رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: در شش ماهه اول امسال حدود ۸۳ هزار گزارش از طریق سامانه گزارشگران فساد، توسط مردم ارسال شده که مراحل حدود ۸۲ درصد از این گزارش‌ها به اتمام رسیده و مابقی نیز در جریان هستند.

خدائیان بیان داشت: در اجرای ماده ۱۲ قانون مزبور پیش‌بینی شده که باید در بودجه سنواتی وزارت دادگستری یک ردیف مستقلی برای پرداخت پاداش گزارشگران فساد پیش‌بینی شود که درخواست ما از وزیر دادگستری، پیگیری این موضوع در بودجه سال آتی است.

