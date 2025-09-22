دادستان تهران هشدار داد؛
کافهداران متخلف علاوه بر پلمب کافه، بازداشت میشوند
دادستان تهران گفت: دستگاه قضایی حامی واحدهای تولیدی و اشتغال است ولیکن چنانچه از این پس واحدهای متخلف یاد شده اقدامات ناهنجارانه خود را مجدداً تکرار کنند حتماً متصدی و مرتکب، طبق مقررات بازداشت میشوند و مورد برخورد قاطع دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قبال برخی رستورانها و کافیشاپهای متخلف در شهر تهران، گفت: چندی پیش و در پی وصول گزارشاتی از سوی ضابطین ناظر بر مصرف مشروبات الکلی و برگزاری برنامههای خلاف عرف در برخی رستورانها و کافیشاپهای تهران، جلسهای با حضور ضابطین و همچنین تعدادی از متصدیان این واحدهای صنفی در دادستانی تهران برگزار شد و تصاویر و مستندات ناهنجاریها و تخلفات صورت گرفته، به رؤیت متصدیان مربوطه رسید.
وی افزود: در این جلسه پس از ارائه ارشادات و تذکرات لازم به متصدیان واحدهای صنفی متخلف، تاکید شد که دستگاه قضایی حامی واحدهای تولیدی و اشتغال است ولیکن چنانچه از این پس واحدهای متخلف یاد شده اقدامات ناهنجارانه خود را مجدداً تکرار کنند حتماً متصدی و مرتکب، طبق مقررات بازداشت میشوند و مورد برخورد قاطع دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران عنوان کرد: در همین راستا، از تاریخ ۱۳ مرداد تاکنون، متصدیان تعدادی از رستورانها و کافیشاپهای تهران که علیرغم تذکرات صادرشده، جرایم خود را مجدداً تکرار کرده بودند، مورد برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی قرار گرفتند.