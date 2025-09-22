به گزارش ایلنا، «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه اکنون حدود ۸۵ درصد از دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: امروز مراجعان حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر شاهدان و مجرمان و ضامنین حرفه‌ای و همچنین کارچاق‌کن‌ها، قابل شناسایی هستند.

وی با بیان اینکه امروز با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، مقوله شناسایی و توقیف اموال اشخاص از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است، گفت: استفاده از این سامانه در مراکز و مراجع قضایی نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۷ برابری داشته است.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از ارجاعات پرونده‌ها به کارشناسان به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون مجموعاً حدود ۴۰درصد از خدمات قضایی که به مردم کشورمان ارائه می‌شود، به صورت غیرحضوری است.

