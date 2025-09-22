روایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مزایای الکترونیکی شدن پلمب دفاتر تجاری

به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به تکلیف قانونی این سازمان نسبت به پلمپ دفاتر تجاری اظهار کرد: طی ۱۴ ماه گذشته که سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری سازمان امور مالیاتی، این اقدام را آغاز کرده دستاورد‌های خوبی حاصل شده است.

وی‌افزود: پس از وصول ۴۷۱ هزار و ۵۲۳ فقره درخواست پلمپ دفاتر تجاری، مجموعاً از چاپ ۹۴۳ هزار و ۴۶ دفتر اعم از کل و روزنامه جلوگیری به عمل آمد و ۱۳۱ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۹۰۰ برگ، صرفه‌جویی شد و از نظر ریالی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی کاغذ صورت گرفت.

بابایی گفت: کاهش زمان پلمپ از حدود یک ماه به ۵ دقیقه، رصد دقیق مباحث مالی شرکت‌ها توسط سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی، جلوگیری از جعل دفاتر توسط سوء استفاده کنندگان و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، از جمله آثار پلمپ الکترونیکی دفاتر است؛ همچنین با الکترونیکی شدن پلمپ، هزینه‌های آن نیز به یک دهم کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین عنوان کرد: پس از تفاهم با مرکز وکلا در زمینه ساماندهی موسسات حقوقی، تا به امروز ۱۸ هزار و ۸۴۷ موسسه حقوقی ساماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه تا سی‌ام شهریور ماه امسال مجموعاً ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۴۷۸ شرکت و موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده‌اند، گفت: ‍ در نتیجه اقدامات نظارتی صورت گرفته، قریب به ۸۷۰ هزار شرکت صوری و کاغذی غیرفعال شدند که ۱۷ هزار مورد از آنها مربوط به ۵ ماه ابتدایی سال جاری است.

