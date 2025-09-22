به گرازش ایلنا، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی املاک در مناطق جنوبی تهران وجود دارند که رها شده و به مرکز خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده‌اند؛ این املاک به املاک پلاک قرمز معروفند؛ ما مبحث آنها را در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مطرح کردیم و ساماندهی و تعیین تکلیف این مقوله، اکنون در دستور کار است؛ اکنون برای دو باب از این املاک، حکم قطعی دادگاه در جهت ضبط به نفع دولت صادر شده است.

