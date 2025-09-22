خبرگزاری کار ایران
آخرین آمار‌ها و نتایج پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم

کد خبر : 1689760
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: در جریان پویش «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» که در ماه‌های محرم و صفر سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمد و ۱۰۱ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند، نزدیک به سه هزار نفر از زندان آزاد شدند.

به گزارش ایلنا،‌ حجت‌الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از آخرین آمار‌ها و نتایج پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم» در ماه‌های محرم و صفر امسال پرداخت و گفت: در جریان پویش «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» که در ماه‌های محرم و صفر سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمد، ۱۰۱ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند، نزدیک به سه هزار نفر از زندان آزاد شدند و هزار و ۶۱۸ نزاع دسته‌جمعی نیز منتهی به صلح و سازش شد؛ مجموعاً چهار هزار و ۶۴۹ نفر مشمول این پویش شدند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: به موجب پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم»، تنها در استان مازندران ۹۹۷ نفر از زندان آزاد شدند، در استان خوزستان ۴۷ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند و ۱۱۰۳ نزاع دسته جمعی در استان چهارمحال و بختیاری نیز به سازش ختم شد.

 

