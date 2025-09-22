حجتالاسلام موحدی خبر داد؛
انجام ۸۰ درصد مستندسازیها نسبت به اماکن خسارتدیده شخصی در تهران
دادستان کل کشور گفت: در مقوله طرح شکایت کیفری از رژیم صهیونیستی که از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد، هم اکنون ۱۵ فقره پرونده در حال رسیدگی در دادسرای بینالملل تهران است؛ در موضوع طرح دعوی حقوقی در دادگستری تهران نیز تاکنون بیش از ۳۰ مورد دادخواست ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام «موحدی» دادستان کل کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از پیگیریهای حقوقی و قضایی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و گفت: پیگیریهای حقوقی و قضایی دادستانی کل کشور در موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در حوزههای مستندسازی خسارات وارده، طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل کشور و همچنین طرح دعوی در مراجع بینالمللی، در حال انجام است.
حجتالاسلام موحدی افزود: در مقوله مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا امروز ۸۰ درصد کارشناسیها و مستندسازیها نسبت به اماکن شخصی خسارتدیدهی تهران، انجام شده است؛ همچنین کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده به اماکن فراجا، مراجع نظامی، سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و سازمان زندانها نیز به صورت صددرصدی صورت گرفته است.
دادستان کل کشور ضمن تقدیر از عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: گزارشات مربوط به این کارشناسیها، طی هفته گذشته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شدند.