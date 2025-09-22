ارزیابی بازرس کل استان تهران از روندخدمترسانی در بیمارستان شریعتی
رئیس منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیئت بازرسی به صورت سرزده از بیمارستان شریعتی تهران بازدید کرد و روند رسیدگی و خدمترسانی به بیماران را مورد بررسی، ارزیابی و رصد قرار داد.
به گزارش ایلنا، افشین سهرابخان بازرسکل استان تهران و رئیس منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور به همراه علی بیات مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون برنامهریزی و هماهنگی امور مناطق بازرسی کل استان تهران، در راستای بازدیدهای سرزده از مراکز درمانی، به همراه هیئت بازرسی از بیمارستان شریعتی بازدید و روند رسیدگی و خدمترسانی به بیماران را مورد بررسی، ارزیابی و رصد قرار داد.
در این بازدید، مدیران بیمارستان شریعتی تهران گزارشی از وضعیت بیمارستان و چگونگی خدمترسانی کادر درمان به بیماران و همچنین مشکلات پرسنل بیمارستان را ارائه کردند.
بازرس کل استان تهران طی گفتوگو با کادر درمان و پرسنل بیمارستان ضمن خداقوت، مشکلات و چالشهای شغلی آنها را استماع کرده و در مواردی دستورات مقتضی را در جهت رفع این معضلات به مسئولین مربوطه صادر کرد.
سهرابخان از کادر درمان که در این بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی تمام قد ایستادند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند تشکر کرد و در مورد سرعت بخشیدن به خدمترسانی بیماران، تامین دارو علیالخصوص داروهای خاص و کمیاب و ملزومات پزشکی تاکید کرد.
در این بازدید ۳ ساعته، بخشهای عمومی و تخصصی بیمارستان شریعتی از جمله بخش اورژانس، آزمایشگاه، خون و آشپزخانه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت و در حین بازدید تذکرات لازم برای رفع مشکلات و موانع احتمالی به مسئولین مربوطه داده شد.
بازرس کل استان تهران اجرای صحیح کد ۹۹ و حضور به موقع کادر درمان در بخش مربوطه را یکی از فوریتهای ضروری بیمارستان دانسته و از عدم حضور به موقع کادر درمان گلایه کرده و ضمن تذکرات لازم به مسئولین بخش، خواستار توجه کادر مربوطه به این امر شد.
چک به موقع کپسولهای اکسیژن و داروهای بخش اورژانس، نوبتدهی طولانی به مراجعهکنندگان بیماریهای خاص، غیر بهداشتی بودن بخشهایی از فضای آشپزخانه از مواردی بود که زیر ذرهبین هیئت بازرسی قرار گرفت و از مسئولین بیمارستان خواستار این شدند که نسبت به رعایت خط قرمزهای بازرسی و سلامت جامعه دقت بیشتری کرده و در خصوص سلامت جامعه و تکریم ارباب رجوع تعلل نکنند.
در ادامه این بازدید بیات مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پراکندگی و ناهماهنگی در پاسخگویی به مراجعین را موجب سردرگمی دانسته و خواستار برنامهریزی دقیق و شایستهتر موضوع شد.
مشاور رئیس سازمان در ادامه با توجه به برخی از مشکلات و کمبودها افزود: به روز شدن و تقویت دستگاههایی مثل MRI، سونوگرافی، رادیولوژی و... از ضرورت مجتمع بزرگ درمانی بیمارستان شریعتی میباشد که مسئولین باید پیگیریهای لازم را برای تهیه و تامین مالی آن انجام دهند تا بیماران به مشکل جدی برخورد نکنند.
حضور و مراجعه گسترده مردم به این بیمارستان و از طرفی رسیدگی مطلوب کادر درمان، زمینه تشکر و قدردانی برخی از مراجعهکنندگان و بیماران بستری در بیمارستان را در پی داشت که این مهم در دیدار چهره به چهره به سمع هیئت بازرسی رسید.
این بازدید با هدف ارتقای سطح نظارتها و بهبود روند خدمترسانی در مراکز درمانی استان تهران انجام گرفت.