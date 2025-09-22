دادستان تهران خبر داد:
اعطای مرخصی به بیش از ۴ هزار زندانی واجد شرایط بهمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، دادستان تهران از اعطای مرخصی سهروزه به بیش از ۴ هزار نفر از مددجویان زندانی واجد شرایط خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی اظهار کرد: پیرو بازدیدهای میدانی از مجموعه زندانهای استان تهران و در نظر گرفتن شرایط خاص خانوادههای زندانیان، با اعطای مرخصی سهروزه به مادران و پدران زندانی دارای فرزند محصل موافقت شد.
وی افزود: در این زمینه، بیش از ۴ هزار نفر از زندانیان واجد شرایط، مشمول این ارفاق قانونی شدند که این اقدام موجی از رضایتمندی و شادی را در میان مددجویان، بهویژه در ندامتگاه نسوان، به همراه داشت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: این اقدام در جهت حمایت از نهاد خانواده و تسهیل حضور والدین زندانی در کنار فرزندان دانشآموزشان همچنین در راستای کرامت انسانی و اصلاحی قوه قضاییه و با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی و کاهش آسیبهای اجتماعی اتخاذ شده است.