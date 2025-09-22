خبرگزاری کار ایران
اسلامی خبر داد؛

پیش‌بینی ساخت ۸ نیروگاه اتمی توسط روسیه در ایران

کد خبر : 1689688
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:در قرارداد بین دولت‌های ایران و روسیه، ساخت هشت نیروگاه اتمی توسط روسیه پیش‌بینی شده که چهار نیروگاه در بوشهر است و طبق قرارداد، ایران باید ساخت نیروگاه‌های بعدی را به طرف روسی اعلام می‌کرده است.مذاکرات و مطالعات مورد نیاز برای اجرایی شدن بخش دوم این قرارداد انجام شده است، زمین محل احداث نیروگاه‌ها انتخاب،‌ آماده و تجهیز شده است.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی که در صدر هیئتی برای دیدار و رایزنی با مقامات روسی و شرکت در برنامه‌های هفته انرژی اتمی روسیه به مسکو سفر کرده است، در بدو ورود به فرودگاه شرمیتتوای مسکو گفت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب پادمان و مقررات آژانس برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را پیش می‌برد و سازمان انرژی اتمی در زمینه نحوه تعامل با آژانس ، ملزم به رعایت قانون جدید مجلس شورای اسلامی است.

وی درباره اقدامات سه کشور اروپایی در فعال‌کردن ساز و کار موسوم به ماشه گفت: متاسفانه آژانس تحت نفوذ رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد و آژانس برای اعاده اعتبار و حیثیت خود باید کار حرفه‌ای و قانونی خود را انجام دهد.

محمد اسلامی افزود: در خصوص اقدامات سه کسور اروپایی در فعال‌سازی ساز و کار ماشه نیز، سازمان انرژی اتمی منطبق بر قانون جدید مجلس شورای اسلامی عمل خواهد کرد و خود را ملزم به رعایت آن می‌داند.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پیش از این، بازدیدها از محل احداث این نیروگاه‌های اتمی انجام شده، مذاکرات قراردادی صورت گرفته و با توافق‌نامه‌ای که در این هفته امضا می‌شود، خود به خود وارد گام عملیاتی برای پیشبرد عملیات طراحی،‌ مهندسی و اقدامات تکمیلی خواهد شد.

وی  با اشاره به سطح بالای همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفت: امسال ایران در نمایشگاه هفته جهانی انرژی اتمی در مسکو، حضور پررنگی خواهد داشت و در جریان سفر به روسیه تفاهم‌نامه های مهمی با طرف روسی منعقد خواهد شد. براساس برنامه‌ریزی انجام شده، ساخت نیروگاه های جدید اتمی در اولویت قرار دارد و عملیات اجرایی چند نیروگاه در مرحله نهایی است.

