پیام تبریک معاون اول قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین و شایسته تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی زاگرب، بار دیگر نام ایران اسلامی را بر بلندای افتخار جهانی به اهتزاز درآورد و دل‌های میلیون‌ها ایرانی را سرشار از شادی و غرور ملی ساخت.

این پیروزی ارزشمند نشان داد که با ایمان، همت و تلاش، می‌توان بر همه دشواری‌ها غلبه کرد و در میادین بین‌المللی درخشید.

اینجانب، ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از زحمات ورزشکاران شایسته و تلاش‌های مربیان، دست‌اندرکاران و همه زحمت‌کشان این رشته مدال‌آور، این موفقیت ارزشمند را به مردم کشورمان تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، استمرار توفیقات تیم ملی کشتی و سایر ورزشکاران کوشای کشورمان را مسئلت دارم.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه

انتهای پیام/