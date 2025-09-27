علیرضا سلیمی رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فعالیت «فراکسیون ایرانیان خارج از کشور» گفت: بخش زیادی از ایرانیان را داریم که خارج از کشور هستند و برخی آمارها نشان می‌دهد بین ۶ تا ۸ میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند.

رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور خاطرنشان کرد: ایرانیان خارج از کشور چند ویژگی دارند؛ عموماً عاشق ایران هستند و قلب‌شان برای ایران می‌تپد. درصد بسیار بالایی از آن‌ها در قشر نخبگانی تعریف می‌شوند. تعداد بسیاری زیادی از این افراد به توسعه و پیشرفت ایران علاقه دارند و توانایی مالی دارند و دوست هم دارند که به ایران کمک کنند. با توجه به شرایطی که وجود دارد ارتباط تنگاتنگی هم دارند و راحت‌تر می‌توانند با داخل کشور ارتباط برقرار کنند.

وی با بیان اینکه ما باید از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم، اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور ظرفیت بسیار عظیمی هستند که مربوط به کشور ما و بخشی از ملت ما هستند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم و باید یادمان باشد که بخش جدی از ملت عزیزمان حساب می‌شوند.

سلیمی بیان کرد: برای اینکه ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور ارتباط داشته باشند نیاز به یکسری تسهیلات دارند که ما در کمیسیون امنیت و مجلس قانونی را پیگیری کردیم به نام «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور» که قانون بسیار خوبی است و در حوزه‌هایی مانند تسهیل رفت و آمد، جذب سرمایه‌گذاری و جذب جامعه نخبگانی ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی قانون خوبی را تصویب کرد.

وی یادآور شد: ایرانیان خارج از کشور امور کنسولی بسیار زیاد و گرفتاری‌های زیادی در این زمینه اعم از مدارک شناسایی و سندهای ملکی و مشکلات دیگر دارند. درست است که وزارت خارجه این موارد را پیگیری می‌کند اما برای ارتباط‌گیری این‌ها و برای این‌که امور کنسولی‌شان تسهیل شود، این قانون تصویب شد.

رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: ممکن است برخی ایرانیان خارج از کشور گرفتار شده باشند یا در کشور مقصد دستگیر شده باشند؛ اینجا وزارت خارجه پای کار است و فراکسیون هم نظارت می‌کند که روندها سرعت پیدا کند. در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارج از کشور با هم قوانین خوبی تصویب شد. ممکن است حتی برخی از ایرانیان اختلاف حقوقی داشته باشند و پرونده‌هایی داشته باشند که باید به صورت جدی پیگیری شود و فیصله پیدا کند.

وی تاکید کرد: سازوکارهایی که منجر به حمایت از ایرانیان خارج از کشور می‌شود در قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» آمده و در فراکسیون ایرانیان خارج از کشور پیگیری می‌شود.

رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور گفت: فراکسیون در دوره‌های قبل هم بوده است و مسائل را پیگیری کرده است. این دوره به صورت جدی ‌تر در این حوزه فعال‌تر خواهد شد.

