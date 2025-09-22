روایت فرمانده کل سپاه از نقش رهبری در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در ستاد فرماندهی ارتش حضور یافت در دیدار با فرمانده کل ارتش با اشاره به تجربیات به دست آمده و اتفاقات رخ داده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: اتفاقات رخ داده در این جنگ تحمیلی دقیقاً یادآور اوایل انقلاب و انسجام مردمی ایجاد شده در کشور، در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و هشت سال دفاع مقدس بود. در آن زمان هم با حمله رژیم بعثی به کشورمان، انسجام و وحدتی مثال‍زدنی در کشور ایجاد شد. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم، دقیقاً شاهد همان انسجام و اتحاد در کشور بودیم.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل فرماندهی معظم کل قوا در مدیریت صحنه نبرد بیان کرد: در ساعات ابتدایی، فرماندهان اصلی و زنجیره فرماندهان ما به شهادت رسیدند، ولی حضرت آقا با درایت خود، هم در انتخاب جانشینان فرماندهان شهید و هم در مدیریت جنگ تا روز پایان، کاری اساسی انجام دادند. در نهایت هم توانستیم دشمنی را که آمده بود نظام را به زانو درآورد، به زانو دربیاوریم به طوری که خود آنان و آمریکایی‌ها در نهایت درخواست آتش‌بس کردند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مجموعه نیروهای مسلح دست به دست هم دادند و در کنار مردم، توانستیم مقابل دشمن بایستیم، افزود: حقیقتاً فضای انسجام و همدلی ایجاد شده میان مردم در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مثال‌زدنی بود و ما باید قدردان مردم باشیم.

