سرلشکر پاکپور:

ادای سلام نظامی کشتی‌گیران پیام استقامت ملت ایران است

ادای سلام نظامی کشتی‌گیران پیام استقامت ملت ایران است
فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی به تیم کشتی فرنگی ایران، نوشت: ادای سلام نظامی و احترام به پرچم مقدس ایران، در آوردگاه بین‌المللی و پیش چشم جهانیان نشان داد این پیروزی صرفاً ورزشی نیست، بلکه پیامی روشن از استقامت و وفاداری به آرمان‌های بزرگ ملت ایران است.

به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک سرلشکر محمد پاکپور به شرح زیر است:

«قهرمانان سرافراز کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران پیروزی مقتدرانه شما در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب (کرواسی) ، در ادامه درخشش تاریخی تیم ملی کشتی آزاد، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار ورزش ایران است.

آنچه این قهرمانی را معنادارتر ساخت، اقدام غرورآفرین شما در ادای سلام نظامی و احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در آوردگاه بین‌المللی و پیش چشم جهانیان بود؛ اقدامی که نشان داد پیروزی شما صرفاً ورزشی نیست، بلکه پیامی روشن از استقامت، هویت انقلابی و وفاداری به آرمان‌های بزرگ این ملت است.

این افتخار جهانی، جلوه‌ای است از هم‌افزایی اراده، تمرین سخت، اخلاق پهلوانی و ایمان عمیق؛ و تأکیدی است بر این حقیقت که جوانان مؤمن، انقلابی و متعهد ایران می‌توانند در میدان‌های جهانی، هم «قدرت جسمی» را به رخ بکشند و هم «روح معنوی» را به نمایش بگذارند.

به فدراسیون کشتی، مربیان دلسوز، کادر فنی پرتلاش، خانواده‌های صبور و تمامی حامیان این تیم پرافتخار صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. یقین دارم این پیروزی‌ها الهام‌بخش نسل جوان برای پیمودن مسیر خودباوری، همبستگی ملی و فتح قله‌های بلندتر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی خواهد بود.

از خداوند قادر متعال مسئلت دارم این افتخارات استمرار یابد و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران همواره بر فراز قله‌های جهانی در اهتزاز باشد.»

