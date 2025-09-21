محکومیت حمله به غیرنظامیان در سودان

وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، بر ضرورت توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در سودان و حل و فصل بحران جاری در این کشور از طریق گفتگوهای سودانی ـ سودانی تاکید می‌کند.»