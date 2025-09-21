خبرگزاری کار ایران
محکومیت حمله به غیرنظامیان در سودان

محکومیت حمله به غیرنظامیان در سودان
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: «وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله پهبادی به مسجدی در شهر «فاشر» سودان را که منجر به کشته و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران بی‌گناه سودانی شد را به‌عنوان نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانسته و محکوم می‌کند.

 

وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، بر ضرورت توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در سودان و حل و فصل بحران جاری در این کشور از طریق گفتگوهای سودانی ـ سودانی تاکید می‌کند.»

